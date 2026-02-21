Se realizó el concurso extraordinario de titularización de rectores y vicerrectores en nivel secundario y sus modalidades

Conforme a la normativa vigente establecida en la Resolución Nº 1.200/22 CGE, el concurso tiene como objetivo prioritario garantizar el ascenso y la estabilidad fortaleciendo la jerarquización docente.

Presidieron el acto los vocales del CGE Elsa Chapuis, Santiago Laumann y Carla Duré, el vocal gremial Gustavo Luis Blanc, el presidente de Jurado de Concursos Gonzalo Pais Miller y la directora general de Planeamiento Educativo Marianela Müller. También acompañaron la secretaria general del CGE, Luciana Díaz, la directora departamental de escuelas de Paraná Silvia Faure y directores de nivel del CGE, entre otras autoridades educativas.

«Gracias a todos los vocales de nivel secundario y a todo el equipo administrativo que han trabajado fuerte para que estemos hoy acá. Gracias a ustedes colegas docentes por el esfuerzo para llegar a este momento, quiero desearles lo mejor en esta jornada. Desde Jurado de Concursos estamos para atender cualquier reclamo o aporte que quieran hacer en el transcurso del concurso y de acá en más. Espero que la titularización traiga aparejado el crecimiento y el compromiso de ustedes con cada una de las instituciones y equipos de trabajo a los que se sumen desde hoy. La titularización fortalece las instituciones en toda la provincia, es por esto que desde el gobierno provincial trabajamos para avanzar en estas instancias, fortaleciendo la estabilidad docente y elevando la calidad del sistema educativo entrerriano, para que cada uno de nuestros gurises tenga un mejor presente y futuro», remarcó Pais Miller.

«Es un gusto estar nuevamente en una jornada de concurso, ayer estuvimos en el acto concursal de nivel primario y sus modalidades hasta las 21.30. Ayer decíamos y reiteramos hoy, que es para nosotros muy importante, para esta vocalía en representación de los trabajadores, estar nuevamente en una jornada donde se va a consagrar la estabilidad laboral para los directivos. Hemos peleado muchísimo para que haya concursos de oposición, siempre planteamos como eje la defensa de la educación pública y de los derechos laborales docentes, siempre pensando en nuestros alumnos y en los trabajadores. Estamos trabajando en proyectos en un marco de diálogo y hemos encontrado funcionarios que están abiertos a escuchar y dialogar», expresó Gustavo Luis Blanc.

Esta segunda fecha de concursos volvió a registrar una alta participación docente, reflejando el interés y el compromiso del sector con instancias que garantizan estabilidad, transparencia y jerarquización docente. A través de estas instancias el Gobierno provincial continúa fortaleciendo la carrera docente, consolidando equipos directivos estables y reafirmando su compromiso con una educación pública de calidad en toda la provincia.