Colón: En un violento ataque, un camionero y su pareja golpearon un ciclista de élite

Un episodio de violencia se registró en la Ruta 135, en Colón, cuando el ciclista de élite Catriel Soto fue agredido por un camionero y su acompañante mientras realizaba su entrenamiento.

El deportista denunció lo ocurrido en sus redes sociales y posteriormente formalizó la presentación ante la Justicia.

Según se informó, el hecho sucedió en un tramo de la ruta donde el atleta suele realizar su preparación física. Allí, el conductor de un camión y la persona que lo acompañaba descendieron del vehículo y atacaron al ciclista.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de un supermercado cercano, que muestran el momento en que ambos bajan del rodado y se dirigen hacia Soto.

El descargo del deportista

Tras el violento episodio, el ciclista aseguró que se encuentra en buen estado de salud y agradeció las muestras de apoyo recibidas. En su mensaje, además, llamó a reflexionar sobre la convivencia y el respeto en las rutas entre vehículos de gran porte y quienes circulan en bicicleta.

Catriel Soto es uno de los referentes del ciclismo argentino, con trayectoria nacional e internacional, y entrena habitualmente en esa zona como parte de su preparación para competencias, indicó el sitio Ahora.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Justicia y quedó respaldado por el registro fílmico que captó la agresión. La investigación busca esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en un caso que conmociona al deporte entrerriano y nacional.