Colón: Abren investigación judicial por presunto uso indebido de vehículo oficial por parte del intendente Walser

La Unidad Fiscal Nº 2 de Colón informó la apertura de una causa y el inicio de la Investigación Penal Preparatoria a raíz de una denuncia presentada por concejales de la ciudad.

La presentación está vinculada al presunto uso indebido de un vehículo oficial municipal para un viaje al exterior por parte del intendente José Luis Walser y su esposa Gimena Bordet, así como también a posibles maniobras de encubrimiento atribuidas al funcionario que estaba a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal al momento de los hechos, Mariano Bravo.

Las actuaciones fueron remitidas desde la Sub-Unidad Anticorrupción de Fiscalía de Paraná, donde inicialmente se había radicado la denuncia.

El pasado 9 de febrero se dispuso formalmente la investigación, ordenándose diversas medidas probatorias para reunir:

Documentación administrativa.

Informes de organismos nacionales, provinciales e internacionales.

Antecedentes registrales del vehículo involucrado.

Constancias relacionadas con un siniestro ocurrido en territorio brasileño.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la causa se encuentra en etapa investigativa y que las medidas adoptadas apuntan a esclarecer los hechos denunciados.

Unidad Fiscal Colón – Ministerio Público Fiscal

