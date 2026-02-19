La paritaria estatal pasó a cuarto intermedio

En la reunión, tras la porpuesta los gremios solicitaron al Estado mejorar la propuesta y acordaron pasar a un cuarto intermedio para este viernes a las 12.

La propuesta del gobierno para el sector activo a partir del mes de febrero, contempla una suma fija variable de carácter no remunerativo y no bonificable de entre 130.000 pesos y 280.000 pesos.