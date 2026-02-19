Sarubi destacó la voluntad del Gobierno para salvar la Caja de Jubilaciones y potenciar la infraestructura vial

En diálogo con Radio Diputados, el presidente del bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos valoró el discurso del gobernador ante la Asamblea Legislativa del que subrayó la importancia de la reforma previsional para garantizar la sustentabilidad del sistema mientras que ponderó la inversión histórica en rutas provinciales.

La reforma previsional fue un punto de interés en el discurso ofrecido ante legisladores entrerrianos durante la inauguración del 147º Período de Sesiones Ordinarias desarrollada el pasado miércoles. Según el legislador, la gestión del gobernador Rogelio Frigerio busca una solución estructural para el déficit de la Caja de Jubilaciones sin abandonar el 82% móvil. Aunque solicitó prudencia a los sectores involucrados hasta conocer el texto definitivo de la ley, el diputado enfatizó la necesidad de alcanzar consensos amplios para proteger el sistema a largo plazo.

En materia de Infraestructura -otro de los ejes relevantes del discurso anual brindado por el primer mandatario ante la Asamblea Legislativa- el jefe de la bancada oficialista ponderó el “plan de inversión vial más importante de la historia reciente”. Sarubi remarcó que la mejora de los caminos rurales y las rutas principales resulta vital para la producción, el turismo y la seguridad ciudadana. Además, recordó que la Legislatura facilitó herramientas para que los recursos del impuesto inmobiliario rural tengan como destino específico el mantenimiento de la red vial entrerriana.

Respecto al alivio fiscal para el sector privado, el diputado destacó “la decisión de disminuir la presión impositiva sobre las pequeñas y medianas empresas”. En este sentido, explicó que esta política busca fomentar la inversión y el desarrollo productivo sin desfinanciar de forma abrupta las arcas del Estado. Mencionó la reciente ampliación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) hacia varios sectores que antes no estaban incluidos además del “compromiso oficial de bajar la presión fiscal con el sector que genera empleo”.

Finalmente, el legislador anticipó un año de debates intensos en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. En la misma línea, ratificó el acompañamiento del bloque a las transformaciones propuestas por el Ejecutivo y destacó la gestión del gobernador para reperfilar la deuda provincial. Y concluyó con que “el ordenamiento de las cuentas públicas permite hoy el inicio de una etapa de reestructuración profunda en beneficio de todos los entrerrianos”.

