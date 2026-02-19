Dpto. Colón: Recuperan elementos robados de una vivienda

En la mañana de hoy, alrededor de las 11:00 horas, personal policial de Comisaría Villa Elisa intervino en el marco de una denuncia radicada por una mujer de 57 años de edad, quien manifestara que al presentarse en el domicilio de una prima recientemente fallecida, había constatado la faltante de un Televisor y un Teléfono Celular, los cuales se encontraban en el interior de la vivienda.

Según se confirmó a Génesis24, tras las tareas investigativas practicadas, se logró establecer que un masculino de 41 años de edad habría estado ofreciendo a la venta elementos de similares características. Al ser entrevistado por el personal policial, manifestó tener los artefactos en su poder, procediéndose al formal Secuestro de un Televisor LED de 32” marca Hisense y un Teléfono Celular marca Motorola modelo E6i.

Informada la Unidad Fiscal en turno, dispuso la entrega de los efectos recuperados a la denunciante, quedando el ciudadano correctamente identificado y supeditado a la causa por el Supuesto Delito de Hurto.

