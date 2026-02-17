Mejoró el clima en la región aunque se esperan tormentas para el final de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este martes 17 de febrero mejoran progresivamente las condiciones del tiempo en Entre Ríos y suben las temperaturas. Para hoy, la máxima alcanzaría los 34 grados.

Por la mañana persiste la probabilidad de algunos chaparrones, pero el sol vuelve a salir poco a poco. De todas maneras, la nubosidad continuará variable hoy y mañana, con probabilidad de algunas inestabilidades.

El calor se hará sentir durante estos días en la provincia y para el jueves anuncian hasta 35 grados de máxima. Sin embargo, será la antesala de un nuevo frente de tormentas, con abundantes lluvias que provocará un descenso térmico hacia el viernes.

Alerta amarillo por tormentas para el jueves 19 de febrero

El pronóstico extendido anticipa alerta amarillo por tormentas fuertes en Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador, Victoria y Gualeguay. La advertencia es para horas del mañana y de la tarde, publicó Ahora.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.