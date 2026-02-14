Concepción del Uruguay: Disposición de seguridad para el partido Almagro vs. Deportivo San José

JEFATURA DEPARTAMENTAL URUGUAY – SECCIÓN SEGURIDAD DEPORTIVA

La Sección Seguridad Deportiva de la Jefatura Departamental Uruguay informa a la comunidad y a los simpatizantes del fútbol que, en relación al encuentro por los Cuartos de Final de la Copa Entre Ríos 2026 entre los clubes Almagro (CdelU) y Deportivo San José, a disputarse este domingo 15 de febrero a las 19:00 hs en cancha de María Auxiliadora, se han dispuesto las siguientes medidas de seguridad:

Restricción Total de Público

Debido a los incidentes de público conocimiento ocurridos el pasado 7 de febrero en la ciudad de Concordia, y conforme a lo establecido en el Artículo 4º del expediente preventivo vigente relizado por la Jefatura Departamental Concordia, se ha dispuesto que el Club Atlético Almagro deberá disputar sus encuentros sin la concurrencia de público simpatizante, ya sea en condición de local o visitante.

Puntos clave de la medida:

Ingreso Restringido: Solo se autorizará el ingreso de una delegación oficial limitada (jugadores, cuerpo técnico, dirigentes) debidamente acreditada.

Prohibición de Elementos: La delegación autorizada no podrá ingresar con banderas, instrumentos de percusión o de viento.

Sin Excepciones: La medida rige con carácter cautelar hasta tanto se dicte una resolución definitiva sobre las actuaciones en curso.

Aviso a la Comunidad

Se solicita encarecidamente a los simpatizantes y al público en general abstenerse de concurrir al estadio de María Auxiliadora, ya que el operativo policial no permitirá el ingreso de personas ajenas a las delegaciones oficiales mencionadas. Los presidentes de ambas instituciones ya han sido formalmente notificados de esta disposición.

Seguridad Deportiva – Jefatura Departamental Uruguay – Policía de Entre Ríos

