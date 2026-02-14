Alerta amarilla por tormentas severas en todo Entre Ríos: ráfagas de 80 km/h y posible granizo

El tiempo en Entre Ríos dará un giro este domingo 15 de febrero. Tras una jornada de calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que abarca a la totalidad del territorio provincial por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes o severas.

Según el organismo oficial, el área será afectada por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. En cuanto a la precipitación, se prevén valores acumulados de entre 30 y 70 mm, aunque estas cifras podrían ser superadas de manera puntual en ciertos departamentos.

Temperaturas tras las tormentas en Entre Ríos

Paraná y zona metropolitana: la temperatura mínima se ubicará en los 21°C y la máxima alcanzará los 30°C . El cielo permanecerá cubierto con tormentas fuertes por la mañana y lluvias aisladas hacia la noche.

la temperatura mínima se ubicará en los y la máxima alcanzará los . El cielo permanecerá cubierto con tormentas fuertes por la mañana y lluvias aisladas hacia la noche. Concordia y norte provincial: se espera una jornada calurosa con una mínima de 22°C y una máxima de 31°C . La inestabilidad será persistente durante gran parte del día.

se espera una jornada calurosa con una mínima de y una máxima de . La inestabilidad será persistente durante gran parte del día. Gualeguaychú y sur entrerriano: los valores térmicos oscilarán entre una mínima de 21°C y una máxima de 30°C, bajo condiciones de cielo nublado y ráfagas del sector noreste rotando al este.

Pronóstico para zona dpto. Uruguay

Ahora – Génesis24