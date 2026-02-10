Concepción del Uruguay: Recuperan elemento sustraído e identifican al autor del ilícito

Según se confirmó a Génesis24, tras una investigación basada en registros fílmicos, la policía logró recuperar un equipo de pesca robado y detener al presunto autor. El hecho había ocurrido días atrás en el comercio de venta de insumos para pesca, ubicado en calle 9 de Julio.

El propietario del local denunció que, al revisar las cámaras de seguridad, observó a un hombre sustrayendo un reel de alta gama tipo «huevito».

Con las características físicas obtenidas, el personal del Comando Radioeléctrico realizó tareas investigativas que permitieron localizar al sospechoso de 30 años en el Barrio La Concepción.

Durante el procedimiento, el sujeto entregó voluntariamente el elemento robado. La Fiscal Auxiliar en turno dispuso el secuestro del equipo y el traslado del individuo a la Jefatura Departamental para su identificación, quedando vinculado a la causa judicial por hurto simple.

