Torneo Nocturno de Vóley: tres jornadas de competencia en Rivadavia

EL NOCTURNO DE RIVADAVAVIA CONTINÚA SU DESARROLLO CON TRES JORNADAS DE COMPETENCIA

El Torneo Nocturno de Vóley del Club A. Rivadavia tuvo continuidad durante el último fin de semana en el Estadio Miguel Gregori, con la disputa de tres jornadas consecutivas que incluyeron encuentros correspondientes a las categorías Sub 16 Masculino, Primera Masculino, Primera Femenino y Sub 16 Femenino, en el marco de una nueva etapa del certamen.

La actividad comenzó el viernes 6, dando inicio a una nueva semana de competencia con partidos de las categorías masculinas.

En Sub 16 Masculino, Rivadavia logró un importante triunfo frente a Lanús por 2 a 1, luego de caer en el primer set y recuperarse en los parciales siguientes para quedarse con el encuentro.

Posteriormente, en Primera Masculino, Armonía de Colón se impuso ante Fusionados de Paysandú en sets corridos, cerrando una jornada inicial con resultados positivos y buen ritmo de juego.

Resultados – Viernes 6

* Sub 16 Masculino: Club Rivadavia (2) – (1) Club Lanús (19/25, 25/18 y 15/7)

* Primera Masculino: Club La Armonía -Colón- (2) – (0) Fusionados -Paysandú, ROU- (25/22 y 25/17)

La continuidad del torneo tuvo lugar el sábado 8, con una extensa programación correspondiente a la categoría Primera Femenino.

La jornada se puso en marcha con la victoria del Club San José frente a Central Larroque, en un encuentro parejo. Más tarde, Plaza Deportes de Paysandú superó a Villa Las Lomas en sets corridos.

En el tercer partido de la noche, Central Larroque volvió a presentarse en cancha y consiguió su primera victoria en el certamen ante Rivadavia Rojo por 2 a 0. El cierre de la programación estuvo a cargo de Rivadavia y el elenco Sanducero de Plaza Deportes, en un partido que se definió en tres sets, con victoria para el equipo local tras revertir el marcador inicial.

Resultados – Sábado 8 (Primera Femenino)

* Club San José (2) – (0) Central Larroque (25/22 y 25/20)

* Plaza Deportes -Paysandú, ROU- (2) – (0) Club Villa Las Lomas (25/17 y 25/14)

* Central Larroque (2) – (0) Rivadavia Rojo (25/18 y 25/15)

* Club Rivadavia (2) – (1) Plaza Deportes -Paysandú, ROU- (23/25, 25/21 y 15/09)

La programación se completó el domingo 9, nuevamente con actividad femenina, combinando encuentros de las categorías Sub 16 y Primera División.

En Sub 16 Femenino, Villa Las Lomas abrió la jornada con una victoria frente a Santa Rosa de San José. Luego, en Primera Femenino, Rivadavia se quedó con el triunfo ante Villa Las Lomas en sets corridos.

El cierre correspondió nuevamente a la categoría Sub 16 Femenino, donde Rivadavia superó por 2 a 0 a Santa Rosa de San José, completando así otra jornada de competencia en el marco del certamen.

Resultados – Domingo 9

* Sub 16 Femenino: Club Villa Las Lomas (2) – (0) Club Santa Rosa (25/21 y 25/14)

* Primera Femenino: Club Rivadavia (2) – (0) Club Villa Las Lomas (25/17 y 25/13)

* Sub 16 Femenino: Club Rivadavia (2)– (0) Santa Rosa (25/17 y 25/20)

De esta manera, el Torneo Nocturno de Vóley del Club A. Rivadavia continúa avanzando conforme a su programación, consolidando el desarrollo de la competencia en sus distintas categorías.

