Charla sobre seguridad ciudadana en la colonia de vacaciones

El viernes 6 de febrero personal del Juzgado de Faltas local y del área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Caseros estuvieron presentes en la Colonia de Vacaciones del Club Juventud de Caseros.

En esta visita desarrollaron una charla sobre Seguridad Vial para los niños, hábitos en la vía pública y señales de tránsito.

Además, se realizaron juegos como el Ta – Te – Ti (con conos y cascos) y la Búsqueda del tesoro, aplicando los conceptos dados en la charla.

Finalmente, se les otorgó a cada uno de los niños un certificado de reconocimiento por su participación activa en la jornada.

