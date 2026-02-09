martes 10 febrero 2026

Un matrimonio resultó herido tras el vuelco de un auto en Ruta 131

El siniestro vial ocurrió antes del mediodía, a pocos metros de un acceso urbano. Las dos personas que viajaban en el vehículo lograron salir por sus propios medios y recibieron asistencia médica.

Un vuelco en Ruta Nacional 131 ocurrió este lunes por la mañana, luego de que un automóvil protagonizara un siniestro vial a la altura del kilómetro 35, en cercanías del acceso Illia de la ciudad de Crespo. El hecho se registró alrededor de las 11.50 y tuvo como protagonistas a dos personas que se desplazaban en un vehículo particular.

Según se informó, se trató de un matrimonio joven, residente en Crespo, que circulaba de sur a norte por la Ruta 131, en dirección de Libertador San Martín–Crespo. Por motivos que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado, despistó hacia la banquina izquierda y terminó volcando, quedando el automóvil a unos 15 metros de la cinta asfáltica.

Vuelco en Ruta 131.

Pese a la violencia del impacto, ambos ocupantes lograron salir del vehículo con la ayuda de terceros que se encontraban en el lugar. En un primer momento presentaban golpes y cortes de carácter leve, por lo que fueron contenidos mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia y del personal policial, indicó Amanecer Entrerriano.

