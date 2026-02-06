Crimen de joven en Entre Ríos: el detenido es estudiante universitario y no descartan más detenciones

Un estudiante universitario de 21 años es el único detenido hasta el momento por el crimen con tintes mafiosos que se produjo en la madrugada del miércoles en Cerrito, la localidad a 50 kilómetros de Paraná donde encontraron un auto incinerado con agujeros de bala y un cuerpo totalmente quemado e irreconocible en su interior.

La Policía detuvo al (hasta ahora único sospechoso este jueves por la tarde en avenida Almafuerte de Paraná pero continúa la investigación para determinar si hubo más coautores o cómplices de lo que todo indica fue un homicidio a sangre fría.

Miguel Delavalle, jefe de Homicidios de la Policía de Entre Ríos, dio detalles este viernes sobre el operativo de detención del acusado, que es un estudiante de nivel superior. “Realizamos el procedimiento en el domicilio de él en Cerrito y no estaba. La familia argumentó que estaba en Paraná, realizando un curso en una Facultad”, dijo en declaraciones a Canal 9 Litoral.

Según destacó Delavalle, el joven “en ningún momento opuso resistencia”. Luego fue puesto a disposición de la Justicia.

También ratificó otros hallazgos de la investigación que dan cuenta del grado de violencia que ejercieron el o los autores. Mencionó que había orificios de bala en el auto y el perro muerto de un balazo que se encontró en las cercanías.

El jefe de Homicidios añadió que siguen en búsqueda de otros posibles responsables del asesinato que tiene conmocionado a Cerrito y toda la región.

