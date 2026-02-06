Adolescente entrerriano de 15 años amenazó con matar a su hijo tras discutir con su pareja

Un grave episodio se registró en Chajarí cuando un adolescente de 15 años amenazó con un cuchillo a un bebé de un mes, lo que motivó la inmediata intervención de la Policía tras el llamado de un familiar.
Intento de homicidio. De acuerdo a lo que se pudo saber, concurrieron a un domicilio de Irigoyen al 3900 aproximadamente, en la ciudad de Chajarí, funcionarios policiales de la Comisaría N° 1 ante el llamado de una mujer mayor de edad quien relata que su hijo, un menor de 15 años, tenía en sus brazos a su nieto de un mes de vida y amenazaba con matarlo con un arma blanca.
La discusión según consta en la denuncia se habría desencadenado por una discusión de este menor con su pareja, una mujer de 17 años, madre del bebé.
Momentos de tensión
Luego de varios momentos de negociación con el menor, este accede a entregar al bebé y el cuchillo con el cual intentaba herirlo.
De inmediato se comunicó el hecho a la unidad Fiscal y al Juzgado de Familia, trasladando al menor de 15 años en ambulancia al hospital local para recibir atención por parte de personal de Salud Mental, y su pareja junto a su hija fueron examinados por el médico policial y entregados a la progenitora.
Tal Cual Medios