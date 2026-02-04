Calor extremo en Entre Ríos: anticipan 36°C para este jueves, ¿cuándo llega el alivio?

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica un jueves donde seguirá el calor intenso en la provincia. Sin anuncio de lluvias, se espera una jornada con máximas que rondarán los 36 grados.

El pequeño alivio recién llegaría el viernes. Para ese día se espera la irrupción de un sistema frontal débil, que provocará inestabilidades. Para el viernes de mañana y tarde anuncian probables tormentas aisladas.

Así estará el tiempo este jueves

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 26 grados de mínima y 36 grados de máxima. Para este jueves en la capital y departamentos aledaños se anuncia cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 26 grados de mínima y 36 grados de máxima. En estas localidades también se esperan algunas nubes durante la jornada.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 24 grados de mínima y 36 grados de máxima. Allí se aguarda un día con cielo mayormente nublado.

Ahora