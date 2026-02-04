La Comisaría de Primero de Mayo incorporó tecnología satelital para patrullajes rurales

En un importante avance para la seguridad pública de la zona, la Comisaria de 1º de Mayo recibió hoy la donación de un sistema de conectividad satelital de última generación, destinado a optimizar las tareas de prevención y respuesta en áreas rurales.

A través de gestiones realizadas por la dependencia policial local, la firma CLARAYEMA, representada por su Socio Gerente, el Sr. Ariel Favre, formalizó la donación de un Kit de Internet Satelital Starlink Mini. Este equipo cuenta con tecnología de matriz plana y un adaptador especial para vehículos, lo que permitirá su funcionamiento ininterrumpido a bordo de la patrulla.

El acto contó con la presencia de el Subjefe Departamental, Crio. Insp. Jorge Javier Leiva, y el Jefe de Comisaría, Crio. Ppal. Jorge Osvaldo Gómez, la Presidenta Municipal, Silvia Adriana Bertolyotti, y la Secretaria de Gobierno, Verónica Bonnín, ye l presidente de la Comisión Amigos de la Policía, Sr. Mario Tournourd.

La implementación de este sistema representa un salto cualitativo para el trabajo operativo en la jurisdicción. Al instalarse en el móvil policial, el equipo permitirá:

Conectividad Total: Superar la falta de señal telefónica en sectores críticos de la zona rural.

Información en Tiempo Real: Acceso inmediato a bases de datos para la consulta de antecedentes, pedidos de captura y dominios vehiculares desde el lugar de los hechos.

Monitoreo y GPS: Seguimiento constante mediante geolocalización, lo que reduce drásticamente los tiempos de respuesta ante emergencias.

Mientras que el equipamiento fue aportado por el sector privado, el Municipio de Primero de Mayo asumirá el compromiso de solventar el abono mensual del servicio. Esta sinergia entre la fuerza policial, el gobierno local y el sector comercial garantiza que la comunidad cuente con una policía más moderna, comunicada y eficiente.

Comparte esto: Twitter

Facebook

