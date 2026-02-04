Diputados acompañaron la conmemoración por el 174º aniversario de la Batalla de Caseros en el Palacio San José

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, encabezó la comitiva legislativa en el acto central realizado este martes en la histórica residencia de Urquiza, emplazado en la costa del Uruguay. La ceremonia incluyó variadas expresiones históricas y culturales en la que el único orador fue el gobernador Rogelio Frigerio, quien destacó la figura del General de Caseros y llamó a reivindicar el legado entrerriano en la construcción del país.

En una jornada cargada de simbolismo institucional, histórico y federalismo, legisladores de la Cámara de Diputados de Entre Ríos participaron del acto oficial por el 174º aniversario de la Batalla de Caseros, celebrado este martes en el Palacio San José. La ceremonia fue encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio y contó con la presencia del presidente de la Cámara Baja, Gustavo Hein, quien celebró la firma de un acuerdo histórico entre la provincia y el gobierno nacional, representado por su secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, para la restauración y mantenimiento del Museo y Monumento Histórico Nacional ‘Justo José de Urquiza’.

Al finalizar el acto, Hein destacó la importancia de esta fecha para “repensar el aporte que figuras relevantes como Urquiza que, con su visión de unión nacional y vocación constituyente, permitieron la formación del Estado argentino moderno”. El legislador subrayó, asimismo, el compromiso de la Cámara de Diputados en acompañar la decisión del gobierno provincial de impulsar un acuerdo con Nación que permita “poner en valor el patrimonio arquitectónico del emblemático Palacio que proyecta la figura de Urquiza hacia el panteón de próceres nacionales”.

El evento fue abierto al público en general y se destacó por combinar un acto formal con expresiones multimedia con recorridos de representaciones teatrales, videos alusivos, música y danza en vivo. Fue conducido por el destacado presentador Santiago Miguel Rinaldi mientras que las marchas oficiales fueron ejecutadas por la Banda de la Policía de Entre Ríos.

Reconocer el aporte de Urquiza al país es una deuda de todos los argentinos

Como único orador del acto central, el gobernador Rogelio Frigerio caracterizó la importancia histórica de la fecha y llamó a reivindicar el legado entrerriano en la construcción del país. “Fue en esta provincia, particularmente en Concepción del Uruguay, donde se forjaron la organización nacional y el federalismo. Estamos en la tierra desde la que Urquiza cambió a la Argentina”, definió.

El gobernador conceptualizó su mensaje en que sin ley y sin orden no hay libertad plena. “Urquiza fue quien mejor interpretó el tiempo que le tocó vivir. La gesta de Mayo fue el primer paso hacia la libertad, pero, sin ley, esa libertad era frágil”, resaltó. Se refirió al General de Caseros como la “figura decisiva en la construcción de nuestra nación” dado que su influencia en la vida política y militar concretó “el rumbo institucional del país” pues logró “convertir una etapa de conflicto en un proyecto de organización nacional”.

Y agregó que “hoy la Argentina es lo que es gracias a la claridad y valentía de Urquiza”. Por ello, el General entrerriano “debe ocupar uno de los lugares protagónicos entre los grandes próceres de la historia nacional. Reconocer su aporte al país es una deuda de todos los argentinos”, agregó, mientras convocó a los entrerrianos a difundir su legado.

Acto institucional y cultural

Bajo el lema ‘En Entre Ríos se forjó la nación’ y organizado por el gobierno de la provincia, la jornada conmemorativa se caracterizó por el despliegue de música, historia y cultura, en formato multimedia. Se presentaron en el escenario central destacados artistas populares, entre ellos, el DJ Nico Herrera, Conjunto Itay, Ensamble Chamamé Entrerriano, intervenciones de danza contemporánea y show de impacto, y Suma Paciencia. La conducción estuvo a cargo de Santiago Miguel Rinaldi y la participación de Roberto Romani, quien condujo a las autoridades por una visita guiada por distintas salas en las que se mostraron intervenciones teatrales alusivas.