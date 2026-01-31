sábado 31 enero 2026

Impresionante vuelco en la ex ruta 131

Bomberos Voluntarios de Oro Verde, fueron alertados desde la dependencia policial, sobre el vuelco de un vehículo en la exruta 131, a la altura del límite con Villa Fontana (Dpto. Paraná).

En el lugar los socorristas realizaron las tareas pertinentes, donde retiraron la batería del auto y aseguraron el lugar, constatando el estado de salud del conductor el cual presentaba lesiones y de su acompañante, quienes se retiraron del habitáculo del rodado por sus propios medios tras el siniestro vial.

Ambos accidentados fueron trasladados en ambulancia al “Hospital San Martín” de Paraná.

