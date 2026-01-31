Impresionante vuelco en la ex ruta 131

Bomberos Voluntarios de Oro Verde, fueron alertados desde la dependencia policial, sobre el vuelco de un vehículo en la exruta 131, a la altura del límite con Villa Fontana (Dpto. Paraná).

En el lugar los socorristas realizaron las tareas pertinentes, donde retiraron la batería del auto y aseguraron el lugar, constatando el estado de salud del conductor el cual presentaba lesiones y de su acompañante, quienes se retiraron del habitáculo del rodado por sus propios medios tras el siniestro vial.

Ambos accidentados fueron trasladados en ambulancia al “Hospital San Martín” de Paraná.

