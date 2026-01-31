Lauritto recibió al Diputado Bahillo y analizaron el escenario productivo de la provincia y la región

El Presidente Municipal de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, recibió este viernes al diputado provincial Juan José Bahillo, con quien intercambió miradas y analizó la situación actual de la provincia y de la región, con especial énfasis en el escenario productivo.

Tras el encuentro, Bahillo destacó que Lauritto “es un dirigente que tiene muy presente el tema productivo en su agenda de trabajo” y explicó que durante la reunión realizaron un análisis general de la coyuntura económica. En ese sentido, manifestó su preocupación por “la caída sostenida de todos los indicadores económicos de los sectores productivos”, una tendencia que —según señaló— se viene profundizando en los últimos dos años. Si bien reconoció que algunos rubros han sido más afectados que otros, remarcó que, a excepción de la minería, la energía y el sector financiero, el resto de los sectores productivos y las pymes han visto deteriorarse sus niveles de actividad y consumo.

El legislador, agregó que, a este contexto nacional actual, se suma una situación regional compleja. Indicó que en el último mes “se ha agravado la problemática de la sequía” en Entre Ríos, lo que genera un escenario productivo dispar dentro de la provincia. Mientras que en el oeste y el norte se esperan buenos rindes, desde el centro hacia el sur “se han deteriorado mucho los cultivos”, en particular el maíz tardío y la soja tardía.

Bahillo, que fue Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en 2022 y Ministro de Producción de la provincia previamente, subrayó que esta situación impacta de manera directa en el costo de los alimentos para la industria avícola, principal actividad del departamento Uruguay, que además concentra la mayor densidad productiva avícola de la provincia, la cual es líder a nivel nacional en ese sector.

En otro sentido, el diputado oriundo de Gualeguaychú se refirió al balance de la temporada turística, que calificó como “mediocre”. Señaló que no se está registrando la afluencia de visitantes habitual y vinculó este fenómeno con el bajo poder adquisitivo y la limitada capacidad de consumo de la población, factores que inciden directamente en las actividades recreativas.

Finalmente, indicó que junto al intendente realizaron “una recorrida por el mapa productivo” y expresó su preocupación por el horizonte de corto y mediano plazo, al advertir que el actual modelo económico no ofrece señales de recuperación, sino que “lamentablemente tiende a profundizar la recesión”.

