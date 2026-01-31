El Hospital Centenario de Gualeguaychú incorporó nuevo equipamiento oftalmológico

Se trata de un nuevo topógrafo RET – 700, el cual permite realizar, al mismo tiempo, autorefractometría (examen que sirve para saber si se necesita usar lentes y de qué graduación), queratometría (estudio que mide la curvatura de la córnea) y topografía (es como un «mapa detallado» de la córnea, que permite detectar problemas que pueden ser pasados por alto por otros estudios más simples).

El equipamiento de alta tecnología cuenta con pantalla táctil y almacenamiento de datos y facilita mediciones precisas y detalladas de la topografía corneal, lo que contribuye a que los oftalmólogos puedan diagnosticar y tratar enfermedades oculares de manera efectiva, mejorando los resultados de los tratamientos.

Al sumar esta aparatología que posibilita realizar exámenes y tratamientos en el mismo lugar, además de sumar tecnología moderna para brindar un mejor servicio a la comunidad, se reducen los costos y el tiempo de espera para los pacientes.

Asimismo, no sólo mejora la eficiencia del equipo médico al combinar varias pruebas en una sola, lo que agiliza el proceso de diagnóstico y tratamiento, sino que también puede ser utilizado para realizar investigaciones y desarrollar nuevos tratamientos y técnicas.

La adquisición de este equipo, fue posible por dos vías: una importante donación de la Justicia Federal y la recaudación de arancelamiento hospitalario. De esta manera, la inversión total de 27.248.750 pesos, abre oportunidades de colaboración con otros hospitales y centros de investigación.