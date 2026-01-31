Pronunciamiento: Recuperan moto denunciada como robada en Colón

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de tareas investigativas relacionadas con la sustracción de vehículos en la región, personal de la Comisaría de Pronunciamiento logró recuperar esta tarde una motocicleta que se encontraba oculta en una zona rural y que tenía pedido de secuestro vigente desde la ciudad de Colón.

Alrededor de las 16:00 horas de hoy, los efectivos policiales que realizaban rastrillajes en las afueras de la localidad localizaron, en un descampado de la zona rural, un motovehículo oculto entre la maleza. Se trataba de una motocicleta Mondial LD110H, de color negro, la cual se encontraba sin su chapa patente y despojada de sus plásticos protectores.

Al verificar la numeración del motor, el sistema local no arrojó resultados inmediatos. Sin embargo, al ampliar la consulta a la Jefatura Departamental Colón, se confirmó que el rodado coincidía con una denuncia por robo radicada el pasado 10 de enero.

Tras el hallazgo, se procedió al secuestro formal de la unidad, la cual quedó bajo resguardo policial. Se dio intervención a las autoridades judiciales competentes para avanzar con los trámites de restitución a su propietaria original y continuar con la investigación para dar con los responsables del ilícito.

