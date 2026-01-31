Lo allanaron luego de usar el celular de su patrón para transferirse dinero

El personal de la Comisaría Cuarta concretó en la tarde de este viernes 30 de enero un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Gobernador Cresto al 1800, de Concordia, en el marco de una causa en la que se investiga una presunta estafa.

El procedimiento fue el resultado de una investigación llevada adelante por personal de la dependencia, a cargo del comisario Pedro Cepera, bajo las directivas de la Fiscalía en turno.

La investigación tuvo origen tras la denuncia de un hombre, quien manifestó que su empleado, aprovechando una situación de confianza, utilizó su teléfono celular para realizar una transferencia de $38.000, la cual fue enviada a una cuenta de Mercado Pago perteneciente a la hermana del sospechado.

Tras advertir la maniobra, el damnificado radicó la correspondiente denuncia y, a partir de allí, se inició la investigación. Con las pruebas y elementos recabados durante la pesquisa, se logró identificar el domicilio del presunto autor, un joven de 26 años.

El allanamiento se llevó a cabo en la vivienda mencionada, donde el personal policial procedió al secuestro de cinco teléfonos celulares, los cuales guardan relación con la causa que se investiga. Concordia Policiales

