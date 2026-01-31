Choque de camionetas y vuelco en Autovía 14: dos personas resultaron heridas

Dos personas resultaron heridas este sábado por la mañana como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en la Autovía 14, a la altura del kilómetro 275, en jurisdicción de La Criolla, departamento Concordia.

El hecho se registró alrededor de las 9, cuando, por causas que se tratan de establecer, una camioneta Toyota que circulaba de norte a sur por el carril oeste colisionó en su lateral izquierdo con una Chevrolet Tracker que transitaba en el mismo sentido. A raíz del impacto, el conductor de la camioneta perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la traza.

Como consecuencia del vuelco, el conductor de la Toyota, de 39 años, y su acompañante, de 27, sufrieron lesiones y debieron ser asistidos tras el siniestro. En tanto, el conductor de la Chevrolet Tracker, de 37, resultó ileso.

En el lugar intervino personal policial de la Comisaría La Criolla, que realizó las actuaciones correspondientes con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo el choque. Ahora