Concepción del Uruguay: Violento agredió físicamente a su pareja y la amenazó con un machete. Fue detenido

Según se confirmó a Génesis24, en la mañana de este sábado, personal del Comando Radioeléctrico procedió a la aprehensión de un hombre en el marco de una causa por violencia de género. El hecho incluyó agresiones físicas, daños materiales y el uso de un arma blanca para proferir amenazas.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 07:30 horas en las inmediaciones de calles Alem y Calderón. Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con un hombre de 27 años en un evidente estado de alteración y agresividad. Ante el riesgo para los presentes, los uniformados debieron utilizar la fuerza mínima indispensable para reducirlo y asegurar la zona.

La damnificada, una joven de 24 años, denunció ante las autoridades que, tras una discusión, su pareja la golpeó en el rostro y procedió a causar diversos destrozos en el interior de la vivienda.

Por otro lado, un testigo aportó información relevante a la causa, manifestando que el conflicto se habría iniciado el día anterior. Según su testimonio, el agresor había amenazado previamente a la mujer con un machete, elemento que volvió a utilizar en esta oportunidad para dañar objetos e intentar agredir al propio testigo.

En el lugar, la policía procedió al secuestro del machete mencionado, el cual quedó a disposición de la justicia como evidencia del delito de amenazas calificadas.

El hombre de 27 años fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando alojado bajo los cargos de daños, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género.

Se dio intervención inmediata a la Fiscalía en turno para el inicio de las actuaciones judiciales y la protección de la víctima.

Comparte esto: Twitter

Facebook

