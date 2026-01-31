Concepción del Uruguay: Joven delincuente robó una moto y fue rápidamente aprehendido

Según se confirmó a Génesis24, en un eficaz operativo cerrojo, personal del Comando Radioeléctrico logró recuperar esta tarde una motocicleta sustraída momentos antes y procedió a la detención del presunto autor del hecho.

Alrededor de las 16:20 horas, se recibió un alerta en la sala de comunicaciones informando sobre el robo de una motocicleta Honda Wave de color blanco, la cual había sido dejada estacionada en la vía pública, en inmediaciones de calle Moreno al 700, por su propietario de 29 años.

De inmediato, los móviles policiales iniciaron una recorrida preventiva por distintos puntos estratégicos de la ciudad para localizar el rodado y al sospechoso.

Poco tiempo después, en la zona de la Defensa Sur, cerca de la planta de rebombeo, los efectivos divisaron a un joven que presentaba signos de haber transitado recientemente por terrenos fangosos. Al ser interceptado, se constató que el sujeto, de 19 años, vestía prendas que coincidían plenamente con las registradas por las cámaras de seguridad del lugar del robo.

Tras el traslado del sospechoso para su identificación, los uniformados continuaron el rastrillaje en las afueras de la ciudad, logrando localizar la motocicleta denunciada oculta entre las malezas en el sector conocido como «camino a la chanchería».

El hecho fue comunicado al Fiscal Auxiliar en turno y al Juez de Garantías, quienes dispusieron el secuestro formal del vehículo y el alojamiento del joven de 19 años en la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera bajo el cargo de hurto agravado de motovehículo.

La División Investigaciones intervino para el análisis definitivo de los registros fílmicos que complican al detenido, mientras que el rodado será entregado a su dueño tras cumplimentar los pasos legales correspondientes.

