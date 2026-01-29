Otro accidente fatal en ruta entrerriana: un conductor perdió la vida tras choque frontal

Un hombre falleció este jueves por la mañana tras un violento choque frontal entre un automóvil y una camioneta sobre la ruta nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 216,5, en jurisdicción de General Campos, departamento San Salvador.

Según confirmó a Canal Once, el jefe de la Departamental de Policía de San Salvador, Comisario Inspector Leonardo Morales, el siniestro se registró alrededor de las 7.55, cuando dos vehículos que circulaban en sentido contrario colisionaron de frente en una curva.

Uno de los rodados involucrados fue un Fiat Uno, en el que viajaban tres personas mayores de edad, mientras que el otro fue una camioneta VolksWagen Amarok, ocupada por un solo conductor.

El Fiat Uno se desplazaba en sentido hacia la ciudad de San Salvador y era conducido por un hombre oriundo de Concordia, quien viajaba junto a su esposa e hija. En tanto, la Amarok circulaba en sentido contrario, desde San Salvador hacia General Campos, y su conductor era un hombre mayor de edad domiciliado en San Salvador.

Si bien el estado de la calzada y la iluminación de la ruta donde ocurrió el siniestro eran adecuados, el choque se registró en una curva. El impacto fue frontal y las causas se encuentran bajo investigación. No se descartó que uno de los vehículos hubiera intentado realizar un sobrepaso, aunque no se confirmó la participación de un tercer rodado, dijo Morales.

A raíz del violento choque, el conductor del Fiat Uno murió en el acto. Su esposa e hija fueron trasladadas al Hospital San Miguel de San Salvador, donde se les diagnosticaron lesiones de carácter leve.

Por su parte, “el conductor de la Volkswagen Amarok fue derivado en ambulancia al hospital de General Campos, donde también se constató que presentaba lesiones leves”.

Revelan la identidad del hombre fallecido Viajaba en su auto e iba vacaciones a Córdoba cuando protagonizó la colisión frontal con una camioneta. Ocurrió la mañana de este jueves.