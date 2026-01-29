La Policía de Entre Ríos sumó 370 nuevos aspirantes para el ciclo 2026

La Policía de Entre Ríos dio inicio al ciclo lectivo 2026. Un total de 370 jóvenes entrerrianos ingresaron a las filas de la fuerza, distribuidos en las escuelas de formación de Paraná, Rosario del Tala y Villaguay, reafirmando una tendencia de fuerte vocación de servicio en la provincia.

El ingreso se realizó de manera escalonada, cubriendo todo el territorio provincial para garantizar una capacitación integral y específica. El lunes 26 de enero se dio la bienvenida a 80 aspirantes a agentes femeninas en Rosario del Tala; el miércoles 28, la Escuela Superior de Oficiales Dr. Salvador Maciá recibió a 100 nuevos cadetes (70 hombres y 30 mujeres) en Paraná y, finalmente, este viernes se completará el ciclo con la incorporación de 190 aspirantes masculinos en Villaguay.

En la capital provincial, el inicio de actividades incluyó una reunión informativa en el histórico Salón Dorado de la Dirección General de Institutos Policiales. El encuentro, destinado a los padres y familiares de los cadetes, buscó generar un puente de diálogo entre la institución y la comunidad.

El Jefe de Policía de la Provincia, Claudio González, presidió la jornada y llevó un mensaje de tranquilidad a las familias: «A partir de hoy, la Escuela de Oficiales es su segunda casa», e hizo hincapié luego en que la disciplina y los valores éticos serán los ejes centrales del carácter de los futuros oficiales.

González estuvo acompañado por el director General de Institutos Policiales, Jorge Gajardo, y las autoridades de la plana mayor educativa, quienes supervisarán el programa académico.

Profesionalismo y proximidad

El plan de estudios 2026 no solo apunta a la instrucción técnica y operativa, sino que pone un fuerte énfasis en la seguridad de proximidad. Según destacaron desde la institución, el objetivo es formar profesionales que comprendan las necesidades actuales de la sociedad entrerriana, priorizando la responsabilidad civil y el contacto estrecho con el vecino.