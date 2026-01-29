jueves 29 enero 2026

Concepción del Uruguay: Detuvieron a un hombre por provocar disturbios en la terminal de ómnibus

Según se confirmó a Génesis24, este mediodía, personal del Comando Radioeléctrico debió intervenir en la Terminal de Ómnibus de la ciudad tras recibir alertas sobre una persona que se encontraba alterando el orden y molestando a los pasajeros.

Cerca de las 12:35 horas, los efectivos acudieron a la intersección de Bulevar Constituyentes y Galarza. En el lugar, la responsable de la oficina de Informes de la Terminal señaló a un hombre de 39 años quien, en aparente estado de ebriedad, profería gritos y hostigaba a quienes se encontraban en el predio.

Ante la persistencia de su conducta y el evidente estado de alteración, el personal policial procedió a su aprehensión. El sujeto, quien se encuentra en situación de calle, fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera.

