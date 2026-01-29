Autovía Artigas: Volcó un automóvil y dejó cuatro heridos

Un accidente vehicular se registró este jueves al mediodía, en la Autovía 14 cerca del ingreso a la ciudad, cuando un Volkswagen Fox de color negro perdió el control y volcó, dejando como saldo cuatro personas con heridas leves.

El siniestro vial ocurrió cuando el conductor del rodado, por causas que aún se investigan, se despistó de la calzada, lo que provocó el vuelco del vehículo.

Inmediatamente, se activó el protocolo de emergencia y al lugar del hecho se hizo presente el móvil de la comisaría Séptima y del Servicio 107 del Hospital Centenario, quienes trabajaron en el rescate y asistencia de los ocupantes del automóvil.

Las cuatro personas que viajaban en el Volkswagen Fox resultaron con heridas de carácter leve y fueron trasladadas al Hospital Centenario para su atención médica correspondiente.

Personal de la Comisaría Séptima intervino en el lugar para realizar las pericias de rigor y establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

El tránsito en la zona se vio afectado momentáneamente durante las tareas de rescate y remoción del vehículo siniestrado.

Afortunadamente, ninguna de las víctimas presenta heridas de gravedad y todas se encuentran fuera de peligro.

Acceso Sur de Gualeguaychú: Un auto impactó una columna en la Rotonda del Cristo

Un Chevrolet Corsa despistó e impactó contra una columna de alumbrado este mediodía, en el acceso sur Luis Jeannot Sueyro.

Un violento accidente de tránsito se registró este mediodía en el Acceso Sur de Gualeguaychú, metros después de la rotonda del Cristo, con un conductor herido. El siniestro ocurrió cuando un automóvil Chevrolet Corsa de color negro perdió el control, impactó contra una columna de alumbrado y terminó en la banquina, dejando como saldo al conductor con heridas leves, aunque fue trasladado a la Guardia Médica del Hospital Centenario. Ante la sospecha de una alcoholemia positiva, se realizaron los controles de alcoholemia y toxicología de rutina al conductor, como parte del protocolo establecido para este tipo de accidentes. El incidente fue atendido por el móvil 35 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú junto al personal de la comisaría Sexta, quienes se hicieron presentes en el lugar tras recibir el alerta del accidente. Según pudo conocer R2820, el vehículo era conducido por un hombre de 62 años que circulaba saliendo de Gualeguaychú. Por razones que aún se investigan, el rodado despistó y colisionó contra una columna de alumbrado público. Producto del impacto, el automóvil realizó un trompo y quedó detenido sobre el lateral norte de la banquina.

R2820