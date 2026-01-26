La historia revive en las escenificaciones “Historias de la Villa Concepción”

A las múltiples opciones de playa que ofrece Concepción del Uruguay, se suman diversas alternativas recreativas, tanto para turistas como uruguayenses. Uno de estos atractivos son las escenificaciones teatrales “Historias de la Villa Concepción”, que el último sábado tuvieron su segunda noche en lo que va de la temporada de verano.

El perfil histórico, que distingue a Concepción del Uruguay por su rol en el proceso de Organización Nacional, se pone en escena en cuatro locaciones que atestiguan este indiscutido protagonismo de nuestra ciudad.

El Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza”, la Casa de Urquiza, el Museo “Delio Panizza” y la Plaza “General Francisco Ramírez” sirven de escenario para las escenas que protagonizan personalidades como Justo José de Urquiza, Francisco “Pancho” Ramírez, José Gervasio Artigas, Alberto Larroque y “la Delfina”, entre otros.

Esta actividad cultural y turística es impulsada por la Municipalidad y está dirigida por el actor Carlos Zelayeta, sobre una idea original del también actor y director Héctor Ferrari. Se trata de una propuesta de teatro itinerante, con escenas que duran aproximadamente 20 minutos cada una, comenzando a las 21 en el patio del histórico Colegio, de manera libre y gratuita.

Las “Historias de la Villa Concepción” representan una iniciativa muy particular para nuestra ciudad ya que permite contar teatralmente parte de la historia que caracteriza a Concepción del Uruguay. Actuaciones, vestimenta de época y escenarios históricos se conjugan para traer al presente el protagonismo que nuestra ciudad y sus personalidades tuvieron en el complejo camino de conformación de nuestro país.

