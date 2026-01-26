Revelaron la identidad del camionero fallecido en la Ruta 127

Un trágico siniestro vial se registró este lunes por la tarde en la Ruta 127. Un camión jaula despistó, cayó al vacío en un puente y se prendió fuego. En el hecho falleció el conductor del vehículo.

El tragico suceso tuvo lugar a la altura del Arroyo Las Toscas, en el límite entre los departamentos Villaguay y La Paz. El chofer del camión, por razones que buscan establecerse, perdió el control de su rodado y terminó provocando el fatal desenlace.

Trágico siniestro vial en la Ruta 127: quién era el fallecido

Fuentes policiales confirmaron a AHORA que el fallecido es Diego Lukac, de 51 años. Tenía domicilio en Zavalla, provincia de Santa Fe. Trabajaba para una empresa de transporte de hacienda de su provincia, a bordo de un camión Iveco.

Viajaba desde San Francisco, provincia de Córdoba, donde había dejado hacienda y pernoctado; y se dirigía hacia una estancia ubicada en la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes, con el fin de cargar animales. (Ahora)