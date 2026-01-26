Conductora protagonizó impresionante despiste, choque y vuelco en la autovía que de milagro no terminó en tragedia

Ocurrió este lunes por la mañana a la altura del kilómetro 123. El vehículo cruzó de calzada, chocó contra un equipo de trabajo en la banquina y terminó volcando sobre el asfalto. La mujer fue trasladada al Hospital Centenario.

Un grave siniestro vial se registró a las 06:46 hs de este lunes 26 de enero en la Autovía Nacional N° 12, cuando un Peugeot 308, que circulaba en sentido Entre Ríos hacia Buenos Aires, protagonizó un violento accidente en el kilómetro 123.

La dinámica del siniestro

El vehículo era conducido por una mujer de 58 años, oriunda de Gualeguay. Por causas que aún intenta establecer la Policía Criminalística, la conductora perdió el control del rodado, cruzó completamente de calzada (hacia el sentido contrario) e impactó contra la maquinaria de una empresa que se encontraba realizando tareas de mantenimiento en la zona de banquina.

Tras el fuerte choque, el automóvil terminó volcado sobre la cinta asfáltica. Al arribo de la dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, la mujer ya había sido auxiliada y trasladada inicialmente al Hospital Eva Duarte de Ceibas, para luego ser derivada al Hospital Centenario de Gualeguaychú para una atención de mayor complejidad.

El operativo de seguridad

Debido a que el vehículo presentaba una importante pérdida de combustible sobre la ruta, los bomberos (Móvil 24) procedieron a realizar un «lavado de seguridad» preventivo para evitar incendios.

Una vez finalizadas las pericias de Criminalística, el personal procedió a:

Volver a posicionar el vehículo sobre sus cuatro ruedas.

Realizar un lavado exhaustivo de la cinta asfáltica.

Desconectar la batería para eliminar riesgos eléctricos.

Retirar el rodado hacia un lugar seguro mediante el servicio de auxilio del corredor vial.

Organismos intervinientes

El accidente demandó un trabajo coordinado de diversas fuerzas y servicios:

Salud: Ambulancia del Centro de Salud Brazo Largo.

Seguridad: Policía Caminera Brazo Largo, Comisaría de Ceibas y Gendarmería Nacional (Puesto Ceibas).

Peritajes: Policía Criminalística de Islas.

Rescate: Bomberos Voluntarios de Ceibas y Auxilio de la empresa concesionaria.

Crédito: 03442