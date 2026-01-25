Este lunes será el día más caluroso de la ola de calor: ¿a cuánto llegará la máxima?

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que rige un alerta amarillo y naranja por calor extremo en la provincia. Para el comienzo de la semana se pronostican 38 grados de máxima y se pronostica que las altas temperaturas se mantendrán hasta, por lo menos, el viernes.

Así estará el tiempo este lunes

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 24 grados y la máxima de 38 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 24 grados y máxima de 38 grados. En estas ciudades se anuncia un lunes parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un día mayormente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 25 grados y una máxima de 37 grados.