Herrera: Incendio forestal de gran magnitud requirió arduo trabajo de diversos cuartales de bomberos

En la tarde de este domingo, por causas que aún se tratan de establecer, se registró un importante incendio en la Colonia Rincón del Gená, zona rural de la localidad de Herrera, a unos 30 kilómetros de Concepción del Uruguay. El fuego aún no pudo ser controlado.

La magnitud del siniestro, que consumió varias hectáreas de rastrojos de trigo sembrados con soja, pequeños arbustos y pastizales, y que avanzaba peligrosamente hacia granjas avícolas y viviendas, motivó un amplio operativo de emergencia para controlar la situación y evitar su propagación.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso, Destacamento Herrera, Dominguez, Las Moscas, Santa Anita, Caseros, Pronunciamiento, San Justo, Concepción del Uruguay, Villa Elisa, San José y Colón, en una tarea conjunta y coordinada que resulta clave para contener el avance del fuego, que aún no pudo ser controlado totalmente.

El esfuerzo de los voluntarios, sumado a la labor articulada entre los distintos cuarteles, permitió frenar el incendio en lo referido al peligro que presentaba para las viviendas, pero las condiciones adversas que favoren la propagación, como el viento, las altas temperaturas y la sequía reinante, por lo que aún todo el esfuerzo y despliegue no permitió terminar con el fuego.

Desde las instituciones intervinientes volvieron a advertir sobre la reiteración de incendios en la zona rural, muchos de los cuales se originan por acciones negligentes. En ese sentido, insistieron en la necesidad de que los vecinos extremen los cuidados y recordaron que las quemas están prohibidas.

Además, subrayaron que, dadas las actuales condiciones climáticas, el solo hecho de encender fuego se convierte potencialmente en un grave peligro. Por ello, remarcaron que quien lo haga debe cerciorarse de apagarlo y enfriarlo convenientemente, aunque recalcaron que lo más recomendable es evitar cualquier tipo de quema para prevenir nuevos siniestros que puedan tener consecuencias aún más graves.

Crédito: FM Riel – Bomberos Voluntarios – Génesis24

