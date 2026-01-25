Quini 6: un ganador se llevó más de $1.200 millones de pesos en el sorteo de La Segunda

Se realizó este domingo 25 de enero el sorteo 3342 del Quini 6.

Sorteo 3342 del Quini 6: los resultados

TRADICIONAL

42 – 16 – 07 – 20 – 00 – 21 – Pozo Vacante

LA SEGUNDA

38 – 22 – 33 – 32 – 10 – 15 – Un ganador de San Vicente, provincia de Buenos Aires que se lleva $1.270.569.812,40

REVANCHA

10 – 21 – 34 – 07 – 33 – 45 – Pozo Vacante

SIEMPRE SALE

12 – 40 – 13 – 18 – 38 – 10 – 14 ganadores con cinco aciertos, cada uno se llevó $27.492.985,29.

¿Qué es el Quini 6?

Es un juego poceado, es decir, que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El apostador elige al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el ’00’ al ’45 inclusive’ y con los mismos participa de las modalidades que elija. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.

El juego posee 3 modalidades de apuestas:

TRADICIONAL (Primer Sorteo y Segunda del Quini)

REVANCHA

SIEMPRE SALE

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21.15. Los jugadores podrán realizar sus apuestas hasta las 19 horas para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los de los domingos.

