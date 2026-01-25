Exitosa segunda noche de los Carnavales de Caseros

Con un excelente marco de público los Carnavales de Caseros tuvieron su segunda noche llena de brillo, color, música y alegría carnavalera.

En esta 26ta Edición las comparsas locales están desplegando todo su arte y deleitando al público con las siguientes temáticas: Comparsa Mayita presenta “Como te quiero mi Argentina”, mostrando las costumbres y tradiciones más populares de nuestro país. Por su parte, Comparsa Mi Ilusión propone “Canciones para carnavalear”, un homenaje a María Elena Walsh.

En esta oportunidad los rubros en los que se compite fueron evaluados por el jurado integrado por Natalia Miño Raffo, Itatí “Tato” Guerra y Joaquín Villanova.

Más noches de Carnaval

El Carnaval se sigue disfrutando en Caseros los próximos sábados 31 de enero y 7 de febrero a partir de las 22:00 horas en el predio ubicado en Calle 10 y 17.

