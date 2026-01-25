domingo 25 enero 2026

Exitosa segunda noche de los Carnavales de Caseros

Con un excelente marco de público los Carnavales de Caseros tuvieron su segunda noche llena de brillo, color, música y alegría carnavalera.

En esta 26ta Edición las comparsas locales están desplegando todo su arte y deleitando al público con las siguientes temáticas: Comparsa Mayita presenta “Como te quiero mi Argentina”, mostrando las costumbres y tradiciones más populares de nuestro país. Por su parte, Comparsa Mi Ilusión propone “Canciones para carnavalear”, un homenaje a María Elena Walsh.

En esta oportunidad los rubros en los que se compite fueron evaluados por el jurado integrado por Natalia Miño Raffo, Itatí “Tato” Guerra y Joaquín Villanova.

Más noches de Carnaval

El Carnaval se sigue disfrutando en Caseros los próximos sábados 31 de enero y 7 de febrero a partir de las 22:00 horas en el predio ubicado en Calle 10 y 17.

