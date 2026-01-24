Granja Tres Arroyos acordó una tregua y el miércoles define el pago de la deuda

Fueron necesarios 10 días de paro de actividades y la falta de faena de 10 millones de pollos más la amenaza de un corte de la ruta nacional 14 por parte de los trabajadores de la planta La China de Granja Tres Arroyos, de Concepción del Uruguay, para que al fin pudiera alcanzarse una tregua en el conflicto con intervención del Gobierno provincial.

El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, acudió a Concepción del Uruguay esta semana, y medió entre Granja Tres Arroyos y los dos gremios, el Sindicato de la Alimentación y el Sindicato de la Carne. El armisticio sobrevino luego del pago de una suma de $150 mil a cada uno de los 1.000 trabajadores este viernes, y la promesa de que el miércoles se conocerá un cronograma de pago de la deuda salarial.

En 2025 la firma cerró un acuerdo preventivo de crisis que permitió la salida de unos 400 trabajadores, y la última decisión fue el cierre del Frigorífico Béccar, en Uruguay, y la concentración de la actividad en La China. Pero ni aún así la producción repunta, y por eso la faena está detenida y los trabajadores, en ascuas.

El origen de la crisis está en el mercado externo. Tras el brote de gripe aviar de 2023, Granja Tres Arroyos perdió el acceso al mercado chino y vio caer su peso exportador del 33% al 25%. Para una compañía que llegó a facturar alrededor de u$s1.300 millones y a vender a 67 destinos, ese recorte implicó un golpe directo sobre su generación de divisas y dejó a la empresa con una estructura de costos pensada para un volumen de ventas que no logró recuperar del todo.

Miguel Ángel Klenner, secretario general del Sindicato de la Alimentación de Concepción del Uruguay, admite que el conflicto actual “se resolvió parcialmente. Más allá de que algunos se adjudican el arreglo momentáneo, fuimos los dos sindicatos, Alimentación y Sindicato de la Carne, los que estuvimos luchando, con un paro de 10 días dentro de la planta, sin pollos. Pedimos que no trajeran pollos para que no sufran y no haya mortandad, y mantener la situación hasta que pagaran. En estos diez días se dejaron de faenar 10 millones de pollos. Esto fue algo histórico. Nunca pasó. El patrón argumenta crisis, dólar bajo, que están trabajando para el mercado interno y que no llegan a financiar el sostenimiento de la estructura que tienen”.

Esa es una parte de la historia, asegura el dirigente. “Lo cierto es que de acá salen los pollos en containers. No solo es China el único mercado que tienen. Además, tienen un preventivo de crisis que los favorece”, analizó.

Después del pago de una suma de $150 mil a cada trabajador este viernes, ahora aguardan un cronograma de pago de la deuda salarial para el miércoles próximo. “La Secretaría de Trabajo va a ser garante de que esta promesa se cumpla”, explicó Klenner.

