Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto que era buscado por causa de amenazas en contexto de violencia de género

Según se confirmó a Génesis24, en las primeras horas de este sábado, personal de la Comisaría Segunda logró la detención de un ciudadano de 45 años sobre quien pesaba un pedido de captura vigente relacionado con una denuncia por amenazas en un contexto de violencia de género.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 02:10 horas, mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas por la zona de Boulevard Sansoni y calle Dr. Marcó. En ese punto, visualizaron a un hombre circulando de forma peatonal, por lo que procedieron a interceptarlo para su correcta identificación.

Al consultar los sistemas informáticos policiales, se constató que el sujeto tenía un pedido de detención activo emitido el pasado 14 de enero por el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay.

La orden judicial responde a un legajo tramitado ante la Fiscalía Auxiliar Nº 4, bajo la carátula de «Amenazas en contexto de Violencia de Género».

Tras confirmarse la vigencia del pedido, el hombre fue trasladado a la sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes. La Dra. Lucía Bourlot, fiscal auxiliar en turno, fue debidamente notificada del cumplimiento de la captura.

