Fin de semana agobiante en Entre Ríos: así estará el clima este domingo

La provincia continúa bajo alerta por una ola de calor extremo y se anuncia una semana con temperaturas muy intensas. Así estará el clima.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que continúa la ola de calor en la provincia. En esa línea, se anuncian temperaturas similares a las de este sábado, con máximas que rondarán los 36°C.
Además, el pronóstico extendido anuncia una semana de calor intenso, siendo el lunes el día más caluroso, con pronóstico de 38°C de máxima.
Así estará el tiempo este domingo
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 24 grados y la máxima alcanzará los 36 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 24 grados y una máxima de 36 grados. Allí se prevé cielo parcialmente nublado durante todo el domingo.
En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 24 grados y una máxima de 35 grados. En estas localidades se pronostica cielo parcialmente nublado.