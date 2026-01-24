Fin de semana agobiante en Entre Ríos: así estará el clima este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que continúa la ola de calor en la provincia. En esa línea, se anuncian temperaturas similares a las de este sábado, con máximas que rondarán los 36°C.

Además, el pronóstico extendido anuncia una semana de calor intenso, siendo el lunes el día más caluroso, con pronóstico de 38°C de máxima.

Así estará el tiempo este domingo

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 24 grados y la máxima alcanzará los 36 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 24 grados y una máxima de 36 grados. Allí se prevé cielo parcialmente nublado durante todo el domingo.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 24 grados y una máxima de 35 grados. En estas localidades se pronostica cielo parcialmente nublado.