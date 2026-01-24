Finaliza este domingo la experiencia de la «Playa Olímpica» en Isla del Puerto

Concepción del Uruguay comenzó a vivir el último de los tres fines de semana con una intensa actividad en la Isla del Puerto, donde se desarrollan disciplinas de la “Playa Olímpica camino a los Juegos Suramericanos”.

Nuestra ciudad fue incorporada como sede de esta iniciativa gracias al trabajo conjunto de la Municipalidad con el Comité Olímpico Argentino.

La tercera instancia de la Playa Olímpica en Concepción del Uruguay comenzó este sábado en la Isla del Puerto, donde se comenzaron a disputar las competencias de ajedrez, fútbol playa femenino, beach Newcom, beach pádel, y los deportes adaptados con una actividad especial de carácter inclusivo denominada “PentAcción”.

Este domingo, estas disciplinas continuarán desarrollándose poniendo fin a las competencias deportivas incluidas además en el marco de la Fiesta Nacional de la Playa de Río.

Inclusión y participación

PentAcción fue una propuesta deportiva participativa e inclusiva, que combinó cinco disciplinas, promoviendo el trabajo en equipo, la integración y el compromiso social. Estuvo destinada a niñas, niños y jóvenes de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado y de colonias de vacaciones de distintos clubes de Concepción del Uruguay.

En esta primera edición, y por cuestiones organizativas y de seguridad, la actividad tuvo un formato acotado con la intención de evaluar su recepción y proyectar futuras ediciones con inscripción abierta. El recorrido incluyó canotaje, natación en aguas abiertas, cross aventura, ciclismo y pedestrismo, desarrollándose bajo la modalidad de postas, sin carácter competitivo y con fines demostrativos.

La modalidad de postas promueve el trabajo en equipo: cada participante tuvo un número asignado y, al finalizar su prueba, le daba paso a su compañero o compañera para continuar el recorrido. Las pruebas de ciclismo y pedestrismo se desarrollaron sobre el sector del estacionamiento central, la bicisenda y los senderos peatonales del espacio público.

Acompañaron esta iniciativa las instituciones Parque Sur, Club Regatas Uruguay, Atlético Uruguay, Tomás de Rocamora y Zaninetti.

Este domingo 25 de enero, la “Playa Olímpica” en la Isla del Puerto llegará a su fin, después de seis jornadas en tres fines de semana donde pasaron deportes como Beach Vóley, Beach Handball, Lucha, kitesurf y windsurf, Seven de Rugby, Canotaje; Hockey Arena ; Regatas de Veleros, Exhibición de Wushu Kung Fu.

