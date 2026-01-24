Tristeza: Falleció la adolescente que estaba internada tras el brutal choque en la Ruta 18

Lamentablemente, Ailén Pérez, de 14 años y oriunda de Lucas Norte, departamento Villaguay, falleció este sábado por la tarde en el hospital infantil de la capital entrerriana. Sus hermanos de 10 y 11 años continúan internados.

El trágico siniestro vial ocurrió este viernes alrededor de las 7:30 en Ruta 18, a la altura del kilómetro 81,5, cuando dos camionetas chocaron de frente en el acceso a Las Tunas, departamento Paraná.

En una Ford Eco Sport viajaba un hombre de 34 años, con sus tres hijos de 14, 11 y 10 años, todos oriundos de Lucas Norte, departamento Villguay. La adolescente había sido retirada inconsciente del vehículo.

La otra camioneta, una Mercedes Benz GLX300, era conducido por un joven de 36 años, que iba junto a su madre, de 66; ambos oriundos de San Salvador. La mujer fue trasladada al Hospital Castilla Mira de Viale, por un inconveniente con su presión arterial.

A raíz del fuerte impacto, los ocupantes de ambos rodados sufrieron diversas lesiones. Equipos de emergencia trabajaron en el lugar y brindaron las primeras atenciones, tras lo cual algunos de los heridos fueron trasladados al hospital Dr. Castilla Mira de la ciudad de Viale. Ahora