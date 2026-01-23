Ruta 20: Camioneta sufrió daños totales tras incendiarse

Una camioneta se incendió por completo en Ruta 20. El siniestro se registró este viernes por la tarde, pasadas las 15 horas, sobre la Ruta Provincial 20, a unos 200 metros al norte del arroyo Malo, donde una camioneta tomó fuego y terminó completamente destruida.

Según se informó, por causas que aún se tratan de establecer, el conductor del vehículo y su acompañante fueron sorprendidos -mientras circulaban- de una densa humareda que comenzaba a salir desde el capot. Ante esta situación, el conductor detuvo la marcha para intentar verificar qué estaba ocurriendo.

Sin embargo, lejos de controlarse, la situación se agravó rápidamente.

El foco ígneo, que aparentemente se originó en la zona de la planta motriz, se reavivó con fuerza y en cuestión de minutos se adueñó casi por completo del vehículo, sin darle margen de acción al ocupante.

Afortunadamente, el conductor y su compañero lograron salir a tiempo y resultaron ilesos, aunque nada pudieron hacer para salvar la camioneta.

Cuando llegaron al lugar efectivos policiales y dotaciones de Bomberos Voluntarios, el fuego ya había consumido totalmente el rodado, por lo que sólo pudieron trabajar para extinguir los últimos focos y asegurar la zona.

El hecho generó preocupación entre los ocasionales transeúntes y automovilistas que circulaban por la Ruta 20, mientras se aguardaban peritajes para determinar con precisión qué originó el incendio.

Crédito: FM Riel

Comparte esto: Twitter

Facebook

