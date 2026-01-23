Concepción del Uruguay: Falleció Agustín Rodolfo Breganni “Clavo” (Q.E.P.D.)

Falleció en C. del Uruguay el 23 de enero del 2026. Sus hijos: Pablo, Matías y Mateo. Su mama: Delia Segovia (Chiquita). Sus hermanos: Fabián, Daniela, Carlos y David. Sus sobrinos, cuñada y demás familiares participan de su fallecimiento. Te vamos a extrañar. Sus restos serán inhumados el 24 de enero del 2026 en el Cementerio de C. del Uruguay a las 09,00 hs.

Casa de Duelo: Mitre 2018, servicio Cochería Scolamieri s.r.l Rocamora 518 tel 425977.

