Tiempo en Entre Ríos: este miércoles las temperaturas superarán los 30°C

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica que este miércoles habrá buenas condiciones climáticas en la provincia. En ese marco, no hay anuncio de lluvias y se espera una jornada con máximas que superarán los 30 grados.

El calor volverá progresivamente los próximos días y se anuncia que el sábado y domingo serán los días más calurosos.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 19 grados de mínima y 31 grados de máxima. Para este miércoles en la capital y departamentos aledaños se anuncia cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 18 grados de mínima y 31 grados de máxima. En estas localidades también se esperan algunas nubes durante la jornada.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 18 grados de mínima y 31 grados de máxima. Allí se aguarda un día con cielo despejado.