miércoles 21 enero 2026

Tiempo en Entre Ríos: este miércoles las temperaturas superarán los 30°C

Continúan los días agradables en Entre Ríos aunque lentamente las temperaturas irán en ascenso durante el transcurso de la semana. Así estará el tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica que este miércoles habrá buenas condiciones climáticas en la provincia. En ese marco, no hay anuncio de lluvias y se espera una jornada con máximas que superarán los 30 grados.

El calor volverá progresivamente los próximos días y se anuncia que el sábado y domingo serán los días más calurosos.

 

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 19 grados de mínima y 31 grados de máxima. Para este miércoles en la capital y departamentos aledaños se anuncia cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 18 grados de mínima y 31 grados de máxima. En estas localidades también se esperan algunas nubes durante la jornada.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 18 grados de mínima y 31 grados de máxima. Allí se aguarda un día con cielo despejado. Ahora

