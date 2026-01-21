Concepción del Uruguay: Empleados de Granja Tres Arroyos protestaron y adelantaron que van «cortar en la ruta 14»

Son empleados de una reconocida firma de capitales argentinos dedicada a la reproducción y cría de pollos. «Queremos cobrar», expresaron. Ante ello, evalúan «cortar» la Ruta Nacional 14.
Empleados de la Granja Tres Arroyos cortaron el acceso en Concepción del Uruguay, a la altura del Monumento al General Urquiza. La manifestación fue pacífica, con cánticos, aplausos y el grito de «queremos cobrar».
Corte en la 14
Los trabajadores de planta «La China» de GTA visibilizaron su situación con el corte de calle en ambas manos del acceso Bruno y de la circulación norte – sur de la rotonda, en la localidad de Concepción del Uruguay. Según se informó, quemaron neumáticos y mostraron pancartas.
Afirman que la situación es crítica y desde el 7 de enero la empresa está parada sin faenar. Como lo resolvió la Asamblea, los empleados del frigorífico y sus familias salieron a la calle a contar su realidad y a pedir el pago de las cuotas de su salario.
La mayoría de los vecinos aprobó la manifestación, pese a quedar algunos minutos atrapados por el corte de calle. Al frente de la manifestación caminaron los secretarios generales de los dos gremios que nuclean a los trabajadores de la Planta, Miguel Klenner del Sindicato de la Alimentación y Sergio Vereda del Sindicato de la Carne.
Desde el sector, puntualizaron que la empresa GTA persiste en su retraso en el pago de las cuotas de sus quincenas a sus empleados y la Planta «La China» sigue parada y sin faenar.
La tensión por la falta de cobro de lo adeudado y la incertidumbre laboral llevó a los empleados en Asamblea a tomar nuevas medidas. Según se adelantó, el paro se mantendrá, más allá del pedido de la patronal de que vuelvan a trabajar, y los trabajadores salieron a la calle a instalar el tema en la sociedad.
La Asamblea de Trabajadores decidió hacer dos cortes públicos. La primera movilización se hizo este martes en el Monumento al General Urquiza a las 19 horas.
El segundo corte se hará en la Ruta Nacional 14, el miércoles 21 de enero, de 12 a 16 horas, para lograr instalar el tema a nivel nacional y que se avance en una solución a sus reclamos.
Por el momento las partes se mantienen en sus posturas y la cadena frigorífica dependiente de Granja Tres Arroyos sigue detenida desde hace varios días. Desde el sector subrayaron que peligran 700 puestos de trabajo.
Crédito: Arriba Noticias