Quini 6: el Siempre Sale tuvo un solo ganador que se lleva 383.828.220 pesos

Se realizó este domingo 18 de enero de 2026 el sorteo 3340 del Quini 6.

Sorteo 3340 del Quini 6: los resultados

TRADICIONAL

03- 17-31- 33-34- 38– Pozo Vacante

LA SEGUNDA

14-19-26-30- 37- 40– Pozo Vacante

REVANCHA

21-23-24- 27- 37- 43– Pozo Vacante

SIEMPRE SALE

04-05-09-13-20- 29- hay 1 ganador con seis aciertos que se lleva 383.828.220 pesos.

¿Qué es el Quini 6?

Es un juego poceado, es decir, que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El apostador elige al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el ’00’ al ’45 inclusive’ y con los mismos participa de las modalidades que elija. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.

El juego posee 3 modalidades de apuestas:

TRADICIONAL (Primer Sorteo y Segunda del Quini)

REVANCHA

SIEMPRE SALE

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21.15. Los jugadores podrán realizar sus apuestas hasta las 19 horas para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los de los domingos.

Ahora