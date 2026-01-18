Colón: Walser admitió que su viaje al Brasil fue una combinación entre acto “oficial y descanso familiar”

El intendente de Colón, el vecinalista José Luis Walser, elevó el lunes 12 un informe al Concejo Deliberante de la ciudad “con motivo al accidente de hace 1 mes atrás que ha tomado público conocimiento y que en virtud de los alcances del mismo considero pertinente realizar la presente”.

Walser ratificó lo dicho en los comunicados oficiales brindados por la Municipalidad de Colón durante el tiempo que estuvo en Brasil con su esposa y secretaria privada, Gimena Bordet, internada en Terapia Intensiva en el Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre. Dice en el informe al Concejo que esas comunicaciones “han manifestado con claridad la información que la comunidad necesitaba conocer y agradeciendo en todo momento que se haya priorizado la salud de mi esposa y mi familia”.

“Efectivamente, dicho viaje era una combinación entre oficial y descanso familiar y por dicha razón hice uso de uno de los vehículos municipales, pero fuera de su utilización, el 100% de los gastos fueron absorbidos por mis ingresos personales y los ahorros familiares. Aún siendo posible, no se requirió la utilización de fondos (viáticos) ni recursos (personal) municipales. Prueba de esto es el informe negativo realizado por la Contadora Municipal, quien da cuenta de la no utilización de viáticos y del Encargado de Personal, quien hace lo propio en relación a los empleados”, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

Agrega respecto de los motivos: “El Prefecto Jaber Maher me ha invitado a participar de la Asunción de Autoridades del Tribunal de Cuentas del Estado de Rio Grande Do Sul (…) ya que del mismo participan numerosas autoridades de distintos países con las que resultaría altamente provechoso fomentar vínculos que nos permitieran potenciar a nuestra ciudad como destino internacional. Además, en dicha oportunidad le propondría la realización de un Convenio de Colaboración, ya que la ciudad que preside, Barra Do Quaraí, es una zona de triple frontera, y es clave para la visita de extranjeros y como punto de ingreso a nuestro país, donde puede promocionarse multitudinariamente nuestra ciudad”.

“Claro: nada de eso fue posible. Sucedió que “producto de las intensas lluvias no pudimos llegar a nuestro destino de descanso familiar, sufriendo un gravísimo accidente cuyas consecuencias físicas en nuestra familia (que) ya son conocidas por todos, y que gracias a Dios ya nos encontramos juntos en nuestro hogar para terminar la recuperación”.

Walser agregó a su informe a los concejales “una copia de las actuaciones policiales que fueron realizadas como consecuencia del siniestro, de la que surge que yo era el conductor del vehículo, que todos estábamos con el cinturón de seguridad colocado, que no presentaba síntomas de estar bajo ningún tipo de intoxicación y que el motivo del accidente fueron las condiciones climáticas como así también la razón de la destrucción del vehículo en el que nos transportábamos”, destacó el portal Entre Ríos Ahora.

“Para el traslado de mi hija Juan fue necesario contratar una ambulancia, que fue abonada con dinero personal (…), y que la transportó hasta la frontera con Argentina. El resto de mis hijos fueron llevados en un vehículo particular por uno de sus tíos, quienes viajaron así hasta nuestra casa. Ya en el cruce fronterizo, Juan fue trasbordada a una ambulancia de la empresa local EMER, que la esperaba en el lugar y que fue solicitada a mi cargo, aunque posteriormente los titulares de la empresa me comunicaron que dicho traslado sería una cortesía a su cargo, por lo que les estoy profundamente agradecidos”, agrega.

Más adelante, señala: “Gimena y yo debimos permanecer en Porto Alegre durante casi 1 mes más, hasta que su recuperación fuera tal que le posibilitara el traslado hasta Colón. Cuando ello fue posible, solicitamos nuevamente el servicio de las ambulancias brasileras, que una vez más fue costeada con dinero personal (…). Nuevamente, en la frontera, aguardaba una ambulancia del a empresa EMER, también abonaba con ingresos personales”.

“Durante todo el tiempo que Gimena estuvo internada -apunta-, como así también las intervenciones y medicamentos que debieron suministrarle fueron absorbidas por el Sistema Único de Salud Brasilero, que es gratuito para los usuarios, por tratarse de un siniestro vial”, reflejó el portal Entre Ríos Ahora.

Respecto del vehículo oficial Mitsubishi Dakar en el que la familia Walser Bordet viajó a Brasil, señala que “el mismo se encuentra en un importante estado de destrucción y permanece depositado bajo la custodia de las autoridades policiales brasileñas. Sin embargo, al tratarse de un vehículo municipal y como tal perteneciente a los bienes del Estado, al encontrarse su administración bajo nuestra responsabilidad ya que se iniciaron las actuaciones correspondientes ante la Compañía de Seguro que por ley debemos contratar, y se estará a las resultas de las mismas para definir su situación”.

“En cuanto a los gastos de traslado y estadía, han sido soportados íntegramente por fondos personales y familiares, y no ha sido utilizado ningún tipo de dinero ni recurso municipal, más que la utilización del vehículo el cual fue requerido por también tratarse en parte de un viaje oficial”, señala.

Añade: “Sin perjuicio de todo lo precedente, quiero ponerme a disposición, como así también lo están las áreas municipales pertinentes, para poder contestar y/o acreditar cualquiera de las dudas o consultas que puedan tener o surgir con motivo del viaje y los hechos acontecidos”. Análisis