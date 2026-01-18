Citricultores entrerrianos se capacitaron en el control de la mosca de los frutos

La capacitación se llevó a cabo el pasado jueves, organizada en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); y la Asociación de Citricultores de Santa Ana; cuyo presidente, Mario Toler, estuvo a cargo de la apertura.

La primera ponencia estuvo a cargo de Natalia Schmidt, coordinadora regional de Protección Vegetal de Senasa, junto a ingenieros del Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (Procem). Informaron sobre el cúmulo de trampas del macizo citrícola compuesto por Corrientes y Entre Ríos, las cuales permiten construir gráficas e informar sobre la población de moscas; y así también explicaron cómo se deben interpretar los reportes que emite semanalmente el Procem.

A continuación, Sebastián Perini, técnico de la agencia INTA Chajarí; brindó precisiones sobre el ciclo biológico de esta plaga en la planta y el suelo, sus hábitos y carencia de enemigos naturales. Resaltó a su vez la importancia de una planificación anual en el control de la plaga, partiendo desde septiembre.

Por su parte, la directora provincial de Agricultura, Carina Gallegos; disertó sobre las distancias mínimas de pulverización vigentes según la Ley Provincial Nº 11.178 de Buenas Prácticas en materia de fitosanitarios. Habló a su vez sobre el índice de impacto ambiental de algunos de los productos habilitados para control de mosca, ya sean productos de contacto o residuales.

«Es importante resaltar las ventajas de hacer un análisis integral del uso de productos residuales; teniendo en cuenta no sólo el costo directo del mismo, sino también incluyendo el costo operativo del control y el tiempo invertido en intensificar las aplicaciones», afirmó la funcionaria.

Luego, representantes de la firma Agricheck informaron sobre un tipo de cebo de control de mosca con atrayente e insecticida. Finalmente, la empresa Coinagro no pudo realizar la demostración de drones a campo por la lluvia; pero representantes explicaron cuestiones a tener en cuenta cuando se contrata un servicio de aplicación con drones y como, por los hábitos de la plaga, el medio de aplicación favorece una mayor llegada al objetivo que es la mosca adulta.