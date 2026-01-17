Alerta meteorológica: anuncian vientos intensos y tormentas desde la madrugada

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre ráfagas que pueden superar los 70 km/h durante las próximas horas.

Tras una jornada sofocante en la que los termómetros marcaron 34,9 grados de sensación térmica entre las 13 y 15 horas, Gualeguaychú y la zona se prepara para un cambio brusco de tiempo signado por vientos intensos y precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por tormentas que pone el foco en los fuertes vientos que acompañarán el fenómeno meteorológico. Según el organismo, las ráfagas pueden superar los 70 km/h, lo que representa un riesgo para elementos sueltos, ramas de árboles y estructuras precarias.

Qué esperar durante las próximas horas

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante precipitación. Los acumulados podrían alcanzar entre 40 y 70 milímetros, valores que podrían ser superados en forma puntual.

El principal factor de riesgo es el viento, que se mantendrá activo durante todo el domingo, con velocidades moderadas de entre 23 y 31 km/h provenientes del sudeste, pero con ráfagas que oscilarán entre 51 y 59 km/h.

La madrugada del domingo estará marcada por tormentas fuertes con 70% de probabilidad de lluvias. Durante la mañana se esperan chaparrones aislados, mientras que la tarde presentará cielo parcialmente nublado. Ya entrada la noche, el panorama será de cielo mayormente nublado.

Los vientos del sudeste mantendrán su intensidad durante toda la jornada, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones: asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse alejados de árboles y estructuras que puedan resultar inestables.

El contraste entre el calor extremo de este sábado y el sistema de tormentas ingresa desde el oeste bonaerense configura un escenario típico de transición climática en la región, donde los vientos juegan un papel protagónico en el desplazamiento de las masas de aire.

Pronóstico zona dpto. Uruguay

